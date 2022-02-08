Spor Toto Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Siyah-Beyazlılar, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için düğmeye bastı. Bu doğrultuda ilk olarak Portekiz devi Benfica’dan Gedson Fernandes hamlesi yapan yönetim, genç oyuncuyu gelecek sezondan itibaren kadrosuna kattı.

Benfica’daki son dönemi iyi geçmeyen oyuncuyu Rizespor’a kiralatan idareciler, yeni sezonda hazır olarak Gedson’u kullanmayı amaçlıyor. Ara transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala Beşiktaş ’tan yeni bir atak geldi. Yönetim, bu sezon 8+3 olarak uygulanan ve yeni sezonda ise 7+4 olarak güncellenecek yabancı kuralını göz önünde bulundurarak girişimlere başladı.









Konyaspor da istiyor

Yönetim, Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’un 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç’ı takıma kazandırmak için yoğun görüşme trafiğinde bulunuyor. Konyaspor’un da kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği futbolcu için temaslarına devam eden idareciler, bütçe oluşturabilirse şimdi, olmazsa sezon sonu için şimdiden Mustafa’yı Kartal yapmak istiyor. Yetenekli futbolcunun da kariyerine İstanbul’da devam etmeye olumlu baktığı kaydedildi.

MİNİ YORUM (Ömer Necati Albayrak)

Beşiktaş’ta kendini aşar!

Mustafa Eskihellaç cesaretsiz hocalar nedeniyle aslında potansiyelini geç bulan bir oyuncu. Malatya’da iki sezondur yüzüne bakılmıyor, sürekli kiralanıyordu. Bu sene başında ise İrfan Buz, sağ kenarı tamamen ona emanet etti, güvendi, sabretti ve önemli bir oyuncu kazandı Türk Futbolu. Malatya, takım olarak kötü gitmesine karşın parladı. Savunması güçlü, arkasını unutmayan bir oyuncu. Ligin defans arkasına en çabuk giden, son derece çevik, süratli isimlerinden biri. Gol şansı da var. Beşiktaş’ta çok daha farklı bir potansiyele ulaşabilir.







