Dünya Kupası arası nedeniyle lige verilen molada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , devre arasına odaklandı. Valerien Ismael'in görevden alınması sonrasında takımın başına getirilen tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, devre arasında takımına yapacak transferlerin listesini yönetime sundu.

Yönetim, Şenol hocanın listesi doğrultusunda çalışmalarına başladı. Bu çalışmaların bir tanesini ise takımın ulaşım sponsoru bitirecek.

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ÇEBİ ANLAŞMA SIRASINDA BAHSETMİŞTİ

Siyah beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi, 2 Ağustos'ta gerçekleştirdikleri Honda ile yapılan ulaşım sponsorluğu anlaşmasında sarf ettiği "İki ülke arasında oluşan bu birlikteliği belki de ilerleyen süreçte takımımıza katılacak Japon bir futbolcu ile ya da Japonya’ya gidecek bir Türk futbolcu taçlandırırız inşallah” sözleri gerçek olmak üzere.

JAPONYA iLE KATAR’DA

Hürriyet'te yer alan habere göre; siyah beyazlıların bir Japon oyuncuyu takıma kazandırmak için Honda ile yaptığı görüşmelerde Bochum’da oynayan sağ açık Takuma Asano ön plana çıktı. Japon otomobil devinin şu an milli takım ile Katar’da bulunan 28 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş’a transferi konusunda çalışmalara başladığı öğrenildi.





SAKATLIKTAN ÇIKTI

Bu sezon Bochum ile 7 maça çıkıp 1 asist üreten Asano 6. haftada sakatlanırken ligde 9 maçı kaçırmıştı. 2 ay takımdan uzak kalan Asano iyileşince Japon Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosuna davet edildi.