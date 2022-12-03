Beşiktaş , Şenol Güneş yönetiminde kadro anlamında bir değişime hazırlanıyor. Bu yönde hedefler belirlense de görüşmeler Dünya Kupası nedeniyle uzadı. Kartal’ın gözdeleri, Dünya Kupası’nda sergiledikleri başarılı performansla yollarına devam edince temaslar da uzamak durumunda kaldı.

Beşiktaş ile Karagümrük yenişemedi

İlk özel maçında İstanbulspor'u 4-0'la geçen Siyah-Beyazlılar, Fatih Karagümrük ile 1-1 kaldı. Mücadele Kerem Atakan Kesgin ve Colin Kazım'ın karşılıklı golleriyle sona erdi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbulspor'la Vodafone Park'ta karşılaşan Kara Kartal, Sarı-Siyahlılar'ı 4-0 devirmişti. Beşiktaş dün de Süper Lig 'in bir diğer İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük'le karşılaştı. Siyah-Beyazlılar mücadeleye Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Emrecan, Masuaku, Berkay, Gedson, Redmond, Dele Alli, Muleka ve Cenk Tosun 11'iyle çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı, Kazım- Richards'ın 33. dakikada attığı golle Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Berkay Vardar, yaşadığı sakatlık nedeniyle Necip Uysal'a bıraktı.

Yeni rakip Charleroi

İkinci 45'te ise Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'in 85. dakikada skoru eşitledi. Maç 1-1 eşitlikle noktalandı.

İkinci yarıda Siyah-Beyazlılar'da ise Kerem Atakan, Welinton, Emre Bilgin, Oğuzhan Akgün, Tayfur Bingöl, Semih Kılıçsoy, Serkan Terzi, Aytuğ Kömeç, Badra Cisse, Necati Bilgiç şans buldu. Şenol Güneş'in ekibi, bir sonraki hazırlık maçında Charleroi ile karşılaşacak.

Josef için karar verildi

Beşiktaş’ta Brezilyalı futbolcu Josef de Souza’ya dair karar çıktı. Beşiktaş’taki geleceği tartışma konusu olan Josef için Şenol Güneş, yönetime kararını sundu.

Josef, daha önce yaptığı açıklamada ayrılmak istediğini ifade etmişti. Brezilyalı, geçen süre zarfında kararını değiştirdi ve Beşiktaş’ta kalmak istediğini ifade etti. Bununla beraber teknik direktör Şenol Güneş de Josef’in kalması yönünde karar bildirdi.

Berkay Vardar yol ayrımında

Teknik direktör Şenol Güneş’in Beşiktaş’a imza attığı gün adını andığı tek isim Berkay Vardar’dı. Ancak genç futbolcu, Güneş’in bu ilgisine karşılık veremedi. Fiziksel olarak yetersiz kalan Berkay, Dünya Kupası arasındaki 9 günlük izinde de kendisine verilen bireysel idman programını aksattı. Özel hayatına da dikkat etmediği vurgulanan genç oyuncunun devre arasında kiralık olarak gönderilme ihtimali yüksek.

Fransa basınından Ounas iddiası

Dünya Kupası arası verilmesiyle birlikte Siyah-Beyazlılar çalışmalarını sürdürüyor. 2 kulvarda şampiyonluk hedefleyen Şenol Güneş, Siyah- Beyazlı yönetimden rotasyonlu kadro istiyor. Fransa basınında çıkan iddialara göre Beşiktaş’ta gözler Adam Mohamed Ounas’a çevrildi.

Kariyerine Fransız ekibi Lille’de devam eden Cezayirli orta saha oyuncusu için kulübü fiyat araştırması yapıyor. Sol açık, sağ açık ve forvet arkasında oynayabilen futbolcu bu sezon Lille’de 10 maçta oynadı 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Transfere Katar freni!

Kartal'ın transfer" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> transfer hedefinde yer alan Takuma Asano, Japonya ile; Hakim Ziyech de Fas ile Dünya Kupası'nda son 16'ya yükseldi. Operasyonu ilerletmek için ikiliden yanıt bekleyen yönetim, oyuncuların Katar maceralarının süresi uzayınca temaslarını da uzatmak durumunda kaldı!

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor. Rachid Ghezzal’ın sakatlığı sebebiyle şubat ayında takıma dönecek olması, Kevin N’Koudou ve Dele Alli’nin de performanslarının beklentilerin altında kalması sebebiyle hücum hattına 3 yeni isim kazandırmayı planlayan Siyah-Beyazlı yönetim, Katar’dan beklediği geri dönüşü alamadı.

Japonya formasıyla önceki gün İspanya’yı 2-1 yenen Takuma Asano, ülkesiyle ikinci tura çıktı. Hakim Ziyech’li Fas da aynı gün Kanada’yı 2-1’lik skorla geçti ve son 16’ya kaldı.

Hakim Ziyech, Fas’la grup aşamalarında 3 mücadelede 1 gol ve 1 asist ile oynadı.

Tecrübeli sağ kanat Asano için kulübü Bochum’la, yıldız hücumcu Ziyech için de Chelsea’yle görüşmelerini sürdüren yönetim, iki ismin turnuvaya devam etmeleri sonrasında oyuncuların verecekleri kararı biraz daha beklemek durumunda kalacak. Son 16’da 6 Aralık’ta Fas, İspanya’yla; Japonya ise 5 Aralık’ta Hırvatistan’la karşı karşıya gelecek.

Takuma Asano, Japonya formasıyla 3 maçta 1 golle oynadı.

Yanıt, kamptan sonra...

Siyah-Beyazlılar’da transfer gündemine gelen 2 isim daha olmuştu. Kara Kartal, Trabzonspor ’la yaşadığı şampiyonluğun ardından Arabistan ekibi Al Fayha’ya transfer olan Anthony Nwakaeme’nin menajerler aracılığıyla kulübe önerilmesi sonrasında konuyu teknik direktör Şenol Güneş’e iletti.

Öte yandan Adana Demirspor macerası sonrasında Sion’da tutunamayan Mario Balotelli de Kartal’a önerildi.

Bu ismi de Güneş’e bildiren idareciler, yanıt bekliyor. Tecrübeli hocanın ise 5-16 Aralık arasında Antalya’da yapılacak kamp sonrasında kararını vereceği bildirildi.