Beşiktaş'ta transfere corona virüs darbesi

Corona virüs salgını, Beşiktaş’ta geçtiğimiz günlerde başlatılan transfer çalışmalarına da ağır darbe indirdi.

17 Mart 2020, Salı 08:12 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta transfere corona virüs darbesi

Gelecek sezonun kadrosu için kısa süre önce düğmeye basan siyah-beyazlı yöneticiler, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın talepleri doğrultusunda özellikle yurt dışında birçok önemli görüşme gerçekleştirmişti. Ancak transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları tarafından yürütülen bu görüşmeler salgın nedeniyle tamamen durma noktasına geldi.

Koronavirüs yüzünden Avrupa ile kapıların kapatılması transferin bir numaralı ismi olan Erdal Torunoğulları’nın adeta elini kolunu bağladı. Torunoğulları’nın telefon yoluyla temaslarını sürdürdüğü ancak siyah-beyazlı idarecinin pazarlık noktasında bu aşamada somut adım atamadığı aktarıldı. (Skorer)

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