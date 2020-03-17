Gelecek sezonun kadrosu için kısa süre önce düğmeye basan siyah-beyazlı yöneticiler, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın talepleri doğrultusunda özellikle yurt dışında birçok önemli görüşme gerçekleştirmişti. Ancak transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları tarafından yürütülen bu görüşmeler salgın nedeniyle tamamen durma noktasına geldi.

Koronavirüs yüzünden Avrupa ile kapıların kapatılması transferin bir numaralı ismi olan Erdal Torunoğulları’nın adeta elini kolunu bağladı. Torunoğulları’nın telefon yoluyla temaslarını sürdürdüğü ancak siyah-beyazlı idarecinin pazarlık noktasında bu aşamada somut adım atamadığı aktarıldı. (Skorer)