Beşiktaş'ta Roco'nun gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken Mirin'in durumu belirsizliğini koruyor. Yönetim, bu kapsamda stoper transferine hız verdi. Abdullah Avcı'nın ise savunmaya iki takviye istediği öğrenildi. Yönetimin anlaşmaya vardığı ilk isim Kayserispor ile sözleşmesini uzatmayan Kana-Biyik oldu. Trabzonspor dahil birçok kulübün istediği 29 yaşındaki Kamerunlu stoper için en iyi teklifi Beşiktaş'ın yaptığı öğrenildi. Avcı'nın onay vermesi halinde Kana-Biyik imzayı atacak.

YERLİ ADAYLAR ÖMER TOPRAK VE MERT ÇETİN

Tecrübeli çalıştırıcının stoper listesinde de Başakşehir'den öğrencisi Epureanu var. Beşiktaş'ın yerli savunmacı arayışlarında ise Ömer Toprak ve Mert Çetin isimleri öne çıkıyor. Borussia Dortmund'un gelecek sezon planlamasında olamayan Ömer'in siyahbeyazlı takıma gelmeye hazır olduğu belirtildi. Yönetimin, Gençlerbirliği'ndeki performansıyla dikkatleri çeken 22 yaşındaki Mert'i de uygun maliyetle kadrosuna katmaya çalıştığı gelen bilgiler arasında. Bu arada RB Leipzig'den ayrılmaya hazırlanan Atınç Nukan'ın Beşiktaş'a geri dönmek istediği belirtildi.

ORTAYA LEROY FER

Orta saha ve kanatlara mutlak takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Swansea City ile mukavelesi biten Leroy Fer'i gündemine aldı. 29 yaşındaki Hollandalı futbolcu, orta sahanın merkezinde ve sol kanatta oynayabiliyor. Şubat ayında ciddi bir sakatlık yaşayan Fer'in sağlık durumu takip edilirken oyuncuyla Feyenoord'un da ilgilendiği kaydedildi.

Kaynak: Takvim