Yeni sezon planlaması için yoğun mesai harcayan avcı, oyuncuların değerlerinin analizini yaptırıyor. Abdullah Avcı, yeni sezonda futbol takımı için çıkacak yemek menüsünü de gözden geçirecek ve oyunculara doğal takviyeler getirtecek.

Siyah beyazlılarda Fikret Orman, Serdal Adalı ve Abdullah Avcı transferler için bir araya gelecek. Yapılacak zirvede gidecek ve gelecek oyuncular masaya yatırılacak. Beşiktaş'ın öncelikli hedefi ise bütçeyi düşürerek takım içindeki dengeleri korumak.

Abdullah Avcı'nın yönetimden ilk etapta sol stoper, sol bek, orta saha ve kanat transferi istediği bilgisine ulaşıldı.

Caiuby'i kanat mevkisi için düşünen siyah beyazlıların, Nürnbergli stoper Margreitter ile de anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Margreitter'in Beşiktaş'tan 1.2 milyon euro maaş istediği ise gelen haberler arasında.

Siyah beyazlılara en yakın isimler ise Umut Meraş ve sözleşmesi elinde bulunan Ertaç Özbir... Beşiktaş'ın, iki oyuncunun transferini önümüzdeki hafta sonuçlandırması bekleniyor.

Taylan Antalyalı ise Beşiktaş'tan haber bekliyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un oyuncu için 3 milyon euro bonservis bedeli istediği öğrenilirken, Taylan'ın İstanbul'a gelebilmek için izin istediği öğrenildi. (Bein Sports)