Valerien Ismael ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş , yükselen performansıyla seri galibiyetler aldı ve zirve yolunda umudunu korumaya devam etti. Transfer sezonunun açılmasıyla takıma takviye yapmak isteyen Kartal, ilk transferini ise Weghorst'un yerine Aboubakar'ı getirerek yapmıştı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen Siyah-Beyazlılar milli futbolcuyu kadrosuna katmak istedi ve ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İşte haberin ayrıntıları...

YENİ HEDEF ALANYASPOR

Ligde önemli bir çıkışa imza atarak 4 maçta 4 galibiyete ulaşan Kara Kartal’da teknik direktör Şenol Güneş, Kayseri zaferi sonrasında takıma 1 günlük izin vermişti. İzin bugün bitti. Siyah-Beyazlılar, cuma günü Vodafone Park’ta oynayacakları Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.

ROSİER'E CEZA ŞOKU

Konyaspor karşılaşmasının son bölümünde rakibine yaptığı hareketler sebebiyle kırmızı kartla oyun dışı kalan Valentin Rosier’in, 2 maç ceza alması bekleniyor. Fransız sağ bekin Alanyaspor ve Karagümrük sınavlarında yerini Tayfur Bingöl’e bırakması planlanıyor.

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GÜNEŞ'TEN OYUNCULARINA MESAJ

Kayserispor karşılaşması sonrasında takımıyla soyunma odasında bir araya gelen Güneş’in, “Beni yanıltmadınız. Artık ligde her şey bizim elimizde. Kazanma serimizi sürdüreceğiz. Diğer takımların ne yaptığına bakmayacağız. Maç maç önümüze bakıp kayıpsız yolumuza devam edeceğiz. Zorlu yolun sonundaki ışığı hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

HEDEFTE KAAN VAR

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Kaan Ayhan transferi için harekete geçti. 28 yaşındaki milli stoper, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. Siyah Beyazlılar, oyuncunun kulübüyle pazarlıklara başladı.

OLUMLU GERİ DÖNÜŞ

Savunmayı güçlendirmek için sağ stoper transferi yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, Kaan Ayhan için nabız yokladı. Her transfer döneminde gündeme gelen deneyimli oyuncuyla görüşen Beşiktaşlı idareciler, olumlu geri dönüş aldı.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Bunun üzerine Kartal, Kaan'ın kulübü Sassuolo ile bir görüşme gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın, teklifini iletip pazarlıklara başladığı bildirildi. 28 yaşındaki futbolcu, kariyerinde önemli bir yere sahip olan Şenol Güneş ile çalışmaya sıcak baktığı için Beşiktaş'a gelmeye gönüllü. Haziran 2024'te sözleşmesi bitecek olan Kaan, bu sezon Sassuolo'da 11 resmi maça çıkarken 1 gol kaydetme başarısı gösterdi. (Sabah)

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