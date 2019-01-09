Teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda sağ bek bölgesini güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda rotasını İtalya olarak belirlemişti. Başkan Fikret Orman liderliğindeki Asbaşkan Umut Güner ve yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan oluşan transfer komitesi, önceki gün Çizme’nin yolunu tutmuştu. Transfer konusunda hedefleri arasına 2 ismi koyan 3’lünün, ilk olarak Sampdoria forması giyen Polonyalı Bartosz Bereszynski için nabız yokladığı bildirildi. 26 yaşındaki futbolcunun hem kulübü hem de temsilcisiyle görüşen Başkan Orman ve ekibinin, Atalantalı Timothy Castagne için de nabız yokladığı kaydedildi.

Vida’nın alternatifi...

Sezonun ikinci yarısı öncesinde forvet hattına Burak Yılmaz’ı, stopere de Isimat Mirin’i transfer eden Siyah-Beyazlılar’ın, sağ beke de İtalya’dan yapacağı takviyeyle döneme nokta koymayı planladığı konuşuluyor. Ek olarak Başkan Fikret Orman’ın, takımın Hırvat yıldızı Domagoj Vida için de Milano’da talip olan birkaç kulüple görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Orman’ın, Vida’nın takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurarak Milan’ın 32 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Cristian Zapata için de girişimde bulunduğu konuşuluyor.

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