Beşiktaş transfer çalışmalarını hızlandırıyor. Transferde ilk etapta Umut Meraş ile anlaşan fakat Bursaspor’daki başkanlık seçimini bekleyen Beşiktaş Yönetimi, BB Erzurumsporlu Taylan Antalyalı da bitirme noktasına getirmek için uğraşıyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı gelmeden önce bu oyuncuları listesine dahil eden yönetim, BB Erzurumspor’un istediği 3 milyon euroyu aşağı çekmeye çalışıyor.

BB Erzurumspor Yönetimi’nden izin alarak Taylan Antalyalı ile görüşmelere başlayan siyah-beyazlı yönetim, bu oyuncu için 1.5 milyon euro bonservis bedeli vermeye hazırlanıyor. 3 milyon euro gibi bir rakamı vermesi çok zor olan Beşiktaş Yönetimi’nin, pazarlıklarda para artı oyuncu teklifini de masada tuttuğu bildirildi.

Umut Meraş ve Taylan Antalyalı dışında birçok yerli ve yabancı oyuncuyu da listesinde tutan Beşiktaş, temmuz ayı başından itibaren imzaları arttırmaya başlayacak.

Yer açıldı

Cyle Larin’i Belçika’nın Zulte Waregam ekibine kiralayarak kadroda hem kontenjan hem de mali açıdan yer açan yönetim, Umut ve Taylan’a imza attırdıktan sonra, Beşiktaş’ta teklif alan futbolcuların durumunu masaya yatırarak.

Yönetim önce Dorukhan Toköz’ün yurt dışından aldığı teklifleri teknik heyetle birlikte mercek altına alacak.

(Milliyet)