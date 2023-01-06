Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Bir yandan kadroyu güçlendirmek için yoğun mesai harcanırken bir yandan da Siyah-Beyazlı oyunculara teklif yağıyor. Bunlardan biri de Ersin Destanoğlu...

Belçika devi talip

Belçika basınında çıkan haberlere göre Club Brugge, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından kaleyi Mert Günok'a kaptıran Ersin için Brugge'un, yakında Siyah-Beyazlılar'ın kapısını çalacağı iddia edildi.





Güneş çok istiyor

Devre arasında eksik bölgelere transfer yapmakta kararlı olan Beşiktaş'ın son olarak gündemine de Ozan Tufan gelmişti. Teknik direktör Şenol Güneş'in hem Bursaspor hem de A Milli Takım'dan eski öğrencisi olan Ozan'ı, kadrosunda görmeyi çok istediği biliniyor. İngiltere'de Premier Lig'in bir altı olan Championship'te mücadele eden Hull City'de oynayan Ozan, Güneş'le birlikte yeniden çalışmaya hazır.

Kiralık vermiyorlar

Milli futbolcunun, Türkiye'ye geri dönmek konusunda son dereceistekli olduğu konuşuluyor. Hull'un kiralık olarak 27 yaşındaki orta sahayı vermek istemediği öğrenilirken, Siyah-Beyazlılar'ın ise İngiliz ekibinin kapısını, sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonlu olarak kiralama üzerinden çalacağı gelen haberler arasında yer alıyor.



