Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda birçok bölge için transfer operasyonu başlatan Siyah Beyazlılar, gözünü Katar’daki Dünya Kupası’na dikmişti. Dev turnuvaya 4 futbolcu gönderen Beşiktaş’ta yönetim, transfer hedefindeki 2 isim sebebiyle de Katar’ı takipte...





Fransa basınından Aouchiche iddiası!

Siyah-Beyazlı ekip, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fransa basınında dün çıkan haberlere göre Kara Kartal, Lig 1’den bir ismi radarına aldı! Lorient’te forma giyen 20 yaşındaki on numara Adil Aouchiche’nin Beşiktaş’ın takibinde olduğu belirtildi. Oyuncu, Fransa U20 Milli Takımı’nda forma giyiyor. Fransız futbolcu, sezon başında Saint Etienne’den Lorient’e bedelsiz olarak transfer olmuştu. Oyuncunun piyasa değeri 3 milyon Euro civarında bulunuyor.









Montero için 2 seçenek var!

Kartal’da devre arası transfer döneminde yapılacak hamleler yavaş yavaş netleşmeye başladı. İlk veda edecek isimlerden birinin de Francisco Montero olduğu ortaya çıktı. Bu sezon Süper Lig ’de 3, Ziraat Türkiye Kupası’nda da bir maçta şans bulan 23 yaşındaki futbolcunun teknik direktör Şenol Güneş’in planları arasında yer almadığı öğrenildi. Son olarak İspanyol stoperi Samet Akaydın için Adana Demirspor’a önerecek olan Kartal, olumsuz yanıt alırsa oyuncuyu başka bir kulübe kiralayacak.

Hazırlık maçında rakip İstanbulspor

Siyah-Beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’everilen arayı hazırlık maçlarıyla değerlendirecek. Kara Kartal, bu doğrultuda bu akşam Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor’la karşı karşıya gelecek. Vodafone Park’ta oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.









Kritik gün: 1 Aralık

Fas forması giyen Chelsea’li yıldız hücumcu Hakim Ziyech için kulübüyle sezon sonuna kadar kiralama konusunda büyük oranda anlaşan idareciler, başarılı futbolcudan gelecek yanıta kilitlendi. Aynı formayla mücadele veren Romain Saiss’in Beşiktaş’ı seçmesi için pres yaptığı deneyimli futbolcu, başka taliplerinin de olduğunu belirtip turnuva sonunu işaret etti. Ancak 1 Aralık’ta Kanada’yla oynanacak karşılaşma, Fas’ın son maçı olabilir.

Hakim Ziyech, Fas formasıyla çıktığı 2 maçta ülkesine 1 asistlik katkı sağladı.

Hakim Ziyech'in Fortuna Sittard'a Attığı Gol

Sürpriz yaşanırsa senaryo değişecek

F Grubu’ndaki ilk 2 maçında Hırvatistan’la 0-0 berabere kalıp Belçika’yı 2-0’lık skorla geçen Fas, sıralamada 4 puanla lider Hırvatlar’la aynı puanda ikinci sırada yer alıyor. 1 Aralık perşembe günü Kanada’yla karşı karşıya gelecek olan Fas, kazanması ve berabere kalması halinde ikinci tura çıkacak. Ancak Afrika ekibi eğer Kanada karşısında kaybederse grubun diğer maçında Belçika’nın Hırvatistan karşısında elde edeceği sonuç, ikincilik koltuğunun el değiştirmesine sebebiyet verecek ve bu senaryoda Fas turnuvaya veda edecek. Eğer bu gerçekleşirse Ziyech’in geleceğiyle ilgili kariyerine erkenden karar vermesi bekleniyor.

Takuma Asano, Japonya’yla grup aşamasında 2 mücadelede 1 golle oynadı.

Hızlı bir operasyon...

Almanya temsilcisi Bochum’un formasını giyen Takuma Asano da Kara Kartal’ın radarında... Japonya formasıyla E Grubu’nda mücadele eden tecrübeli hücum oyuncusu, ülkesiyle Almanya’yı 2-1 yendi ve Kosta Rika’ya ise 1-0’lık sonuçla kaybetti. Japonlar, 1 Aralık perşembe günü İspanya karşısına çıkacak. Şu anda grupta ikinci sırada bulunan Japonya, İspanya karşısında puan kaybı yaşaması halinde Kosta Rika-Almanya karşılaşmasından çıkacak bir sonuç, Asano’lu Japonlar’ın üst tur biletini yakabilir.





İlgili Haberler Fransa kazanırsa Benzema da kazanır!





Teklife kısa sürede yanıt

Bu gelişme halinde Asano’nun da Beşiktaş’tan gelen teklife kısa sürede yanıt vermesi planlanıyor. Kara Kartal, Ocak ayı öncesinde 2 futbolcu ve kulübüyle anlaşıp fazla zaman kaybetmeden oyuncuları takımına kazandırmak istediği için bu operasyonda hızlı davranmak istiyor.