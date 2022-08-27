Transferin flaş takımı Beşiktaş , ayağını gazdan çekmiyor...Yönetim, şova tüm hızıyla devam ediyor...Stoper hattı için Jason Denayer’le büyük ölçüde anlaşan Kara Kartal, sol kanatta da Siriki Dembele’yi de kiralık olarak katmak için geri sayımda!

Teknik direktör Valerien Ismael’in talebi doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Kara Kartal, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Everton’ın dünyaca ünlü yıldızı Dele Alli’yi kadrosuna katmıştı. Beşiktaş Yönetimi, hamlelerine yenilerini eklemek için yoğun mesai harcıyor. Savunma hattındaki eksiklik için uzun süre yerli isimler üzerinde çalışma yapan Siyah Beyazlılar, yüksek maliyetlerle karşılaşınca planlamasını değiştirdi. Yönetim, Fransa Lig 1 ekibi Lyon’daki kontratı sona erip boşa çıkan Belçikalı stoper Jason Denayer’le yaptığı pazarlıklarda son aşamaya geldi.Yönetim, son pürüzlerin giderilmesi halinde 27 yaşındaki futbolcuya Beşiktaş formasını giydirmeye hazırlanıyor.

Kulübüyle anlaşma tamam

Sol kanat transferi doğrultusunda son olarak Bournemouth’un İskoç futbolcusu Siriki Dembele’yi renklerine bağlamak için harekete geçen Kara Kartal, oyuncunun kulübüyle el sıkışmıştı. 25 yaşındaki oyuncu konusunda da menajeriyle yapılan temaslarda büyük aşama kaydeden idareciler, başarılı ismi de Kartal yapmak için geri sayımda bulunuyor.