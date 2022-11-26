Ocak ayında dev bir transfer operasyonuna imza atmayı planlayan Beşiktaş Yönetimi, Dünya Kupası'nı yakından takip ediyor. Süper Lig'in ilk bölümünde istenilen seviyeye ulaşamayan Siyah-Beyazlılar'da Şenol Güneş sonrası transfer hareketliliği yaşanıyor. Takımdaki sakat ve formsuz futbolcuların yerine transfer isteyen Güneş, böylece takımı zirveye taşımayı hedefliyor.

MASUAKU İLE YOLLAR AYRILACAK

Beşiktaş'ın devre arası için ilk planı sol beke takviye yapmak. Teknik direktör Şenol Güneş'in performansını beğenmediği Arthur Masuaku'nun kiralık sözleşmesinden çıkılmaya çalışılacak. Yönetim, tecrübeli oyuncuyu ikinci devrede başka bir takıma kiralamak amacıyla bonservisini elinde bulunduran West Ham United ile görüşerek çözüm arayacak.

SAVUNMAYA SÜRPRİZ İSİM

Kara Kartal'da rota Adana Demirspor'un başarılı oyuncusu Samet Akaydın'a döndü. Beşiktaş, maliyet konusunda araştırma yaparken, diğer yandan da takas sistemi üzerinde duruyor. Eğer transfer gerçekleşirse yaz transfer döneminde takıma katılan Tayyip Talha Sunuç ile Samet Akaydın bu kez Siyah-Beyazlı forma altında buluşmuş olacak. Mavi Şimşekler'deki yükselen performansı ile milli takıma seçilen 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise ligde 13 maçta sahne alırken, 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

'BREZİLYA GİBİ OYNAMAK İSTİYORUZ'

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam transfer edilmesini istediği futbolcu için 'Burada olmasını isterim' derken gelen Cristiano Ronaldo sorusuna da yanıt verdi.

Güneş, 'Bu arayı hem oyuncularım hem kendim için bir fırsat olarak görüyorum. Her gün antrenmanda konuşuyoruz ve bu ilişkilerimizi iyileştiriyor. Taktik konuda da değişiklik yapacağız ve bunu siz de göreceğiz. Topa sahip olan, takım oyunu oynayan bir takım yaratacağız. Nasıl bir futbol istiyorsun diye sorarsanız size şu cevabı verebilirim: Dünkü Brezilya gibi oynamak istiyoruz' dedi.

"TALISCA BEDAVA GELİRSE HEMEN ALIRIM"

Anderson Talisca ile ilgili gelen soruya Güneş, "Değer kazanırsın para gelir. Beğendiğim bir oyuncu. Bedava gelirse hemen alırım. Kulüpler üzerinden çok şey yazılıp, çizilir. Para için gelmeyecekse yardımcı olsun bize" cevabını verdi.

QUARESMA HERKES İÇİN ÖRNEKTİR, RONALDO'YU ALAMAYIZ"

Ricardo Quaresma'yı yeniden takımda görmek isteyip istemediğiyle ilgili gelen soruya Güneş, şu yanıtı verdi:

"Quaresma'nın o yaşta ve o durumdaki çalışması, herkes için örnektir. Egosu var gibi gözükür ama Beşiktaş'a çok büyük katkılar yaptı ve çok mütevazıydı. Antrenör olarak gelse sevinirim. Ronaldo'yu şu anda alamayız. İz bırakanlar unutulmuyor. Ben de oyunculara söylüyorum, siz de bir hikaye yazın, kahramanı siz olun. Burak Yılmaz da öyle. 36 yaşında Lille'i gidip şampiyon yapabiliyorsa, demek ki Türk oyuncu da bunu başarabiliyor."

KATAR'DAN BAKIYORLAR

Japonya'dan Takuma Asano ve Fas'tan Hakim Ziyech, Siyah-Beyazlılar'ın takibi altında... Kartal, 2 yıldızla da turnuva sonu masaya oturmayı planlıyor.

YÖNETİM İKİ İSME YOĞUNLAŞTI

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmada bulunan Siyah-Beyazlılar, 2 ismin üzerine yoğunlaştı. Beşiktaş Yönetimi, Almanya ekibi Bochum'un formasını giyen Japon futbolcu Takuma Asano ve Fas'ın Chelsea'li yıldızı Hakim Ziyech'in üzerine yoğunlaştı.

TURNUVA SONU GÖRÜŞME

Kulübe menacerler aracılığıyla önerilen 2 futbolcuya da teknik ekipten onay gelmesi sonrasında çalışmalara başlayan Siyah-Beyazlılar, 2 ismi birden Kartal yapmak istiyor. Turnuva boyunca 2 hücum oyuncusunu takip edecek olan Beşiktaş, Katar'daki maceralarının sona ermesinin ardından oyuncuların kulüpleriyle masaya oturacak.

SÜRPRİZ TERCİH...

Kara Kartal'ın, Japonya formasıyla Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Almanya'ya attığı golle ülkesine zaferi getiren Asano'yu bonservisiyle, Hırvatistan karşısında etkin bir görüntü sergileyen Ziyech'i ise kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

4 İSİM İÇİN RAPOR

Beşiktaş teknik ekibi, hedefteki 2 isme ek olarak Dünya Kupası'nda forma giyen takımın 4 futbolcusunu da takip altında... Antrenörler; Kamerun forması giyen Kevin N'Koudou, Hollanda'da görev yapan Wout Weghorst, Fas'ın takım kaptanı Hakim Ziyech ve Kanada'nın tecrübeli ismi Atiba Hutchinson'u takip edip Şenol Güneş'e bilgi veriyorlar.