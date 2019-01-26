Beşiktaş'ta transfer harekatı! N’Koudou kiralanıyor

Babel’in ayrıldığı, Quaresma’nın fesih görüşmelerinde son aşamaya geldiği Beşiktaş kanat takviyesi için gözünü Ada’ya çevirdi. Kartal, Tottenham’dan 23 yaşındaki oyuncuyu kiralamaya çalışıyor.

26 Ocak 2019, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta transfer harekatı! N’Koudou kiralanıyor

Stoper İsimat-Mirin ve Burak Yılmaz gibi iki nokta transferi olan Beşiktaş’ta giden oyuncular yeni isimlerin gündeme gelmesine neden oldu. Babel’i İngiltere Premier Lig ekibi Fulham’a satan Siyah-Beyazlılar’da Quaresma da geçtiğimiz hafta içi ayrılmak istediğini açıklamıştı. Bunun üzerine Beşiktaş transfer defterini yeniden açmıştı. Kanatlarda görev yapan iki ismin ayrılığı sonrası takviye yapacak olan Kartal, Tottenham’dan Georges-Kevin N’Koudou’nun transferini bitirmek için temaslarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar 23 yaşındaki Fransız oyuncuyu kiralamak istiyor. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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