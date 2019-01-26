Stoper İsimat-Mirin ve Burak Yılmaz gibi iki nokta transferi olan Beşiktaş’ta giden oyuncular yeni isimlerin gündeme gelmesine neden oldu. Babel’i İngiltere Premier Lig ekibi Fulham’a satan Siyah-Beyazlılar’da Quaresma da geçtiğimiz hafta içi ayrılmak istediğini açıklamıştı. Bunun üzerine Beşiktaş transfer defterini yeniden açmıştı. Kanatlarda görev yapan iki ismin ayrılığı sonrası takviye yapacak olan Kartal, Tottenham’dan Georges-Kevin N’Koudou’nun transferini bitirmek için temaslarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar 23 yaşındaki Fransız oyuncuyu kiralamak istiyor. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.