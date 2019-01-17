Beşiktaş'ta transfer harekatı! Douglas ısrarı

Beşiktaş, Sivasspor'un Barcelona'dan kiraladığı Brezilyalı futbolcu Douglas için düğmeye bastı. Siyah beyazlılar transferi noktalamak için iki başkan arasındaki iyi ilişkileri kullanmak istiyor.

17 Ocak 2019, Perşembe 08:00
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Beşiktaş'ta transfer harekatı! Douglas ısrarı

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İtalya'da umduğunu bulamayınca rotasını Süper Lig'e çevirdi. Siyah beyazlılar, Sivasspor'un Barcelona'dan kiraladığı Douglas Pereira dos Santos için temaslarını sıklaştırdı.

Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinde geri çağrılmasına ve Sivasspor tarafından kiralamanın iptal edilmesine yönelik bir madde bulunduğu ve siyah beyazlıların bu maddeyi kullanarak hukuki engelleri aşmak istediği öğrenildi. 

Ayrıca Kartal'ın bu transferi noktalamak için iki kulüp başkanı arasındaki iyi ilişkileri ve Fatih Aksoy transferinde sağlanan kolaylığı da kullanacağı belirtildi. 

Kaynak: Hürriyet

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