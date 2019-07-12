Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Siyah- Beyazlılar’da Abdullah Avcı’nın isteği üzerine iki isim üzerine yoğunlaşıldı.

Sağ kanat için bir türlü aradığı adamı bulamayan Beşiktaş, Arjantin ekiplerinden Rosario Central’de forma giyen Andres Lioi için önemli yol kat etti. 22 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş’ın kiralama formülüne başvuracağı bildirildi.

Kolodziejczak’ın maliyeti yüksek

Avcı ve teknik heyetin, Lioi’nin yüksek top tekniği, sprinter özelliği ve yüksek saha görüşü nedeniyle bu transferin bitirilmesini istediği bildirildi. Beşiktaş’ın son yıllarda en çok başını ağrıtan nokta ise sol ayaklı bir stoperin olmayışı.

Bu doğrultuda Abdullah Avcı’nın isteği üzerine Meksika ekibi Tigres’te forma giyen Timothee Kolodziejczak için fiyat sorulduğu öğrenildi. Ancak 27 yaşındaki Fransız savunmacının yüksek maliyeti nedeniyle Siyah-Beyazlılar’ın görüşmelere başlamak için uygun şartları aradığı gelen haberler arasında.

Kolodziejczak, stoper olmasına rağmen yüksek pas yüzdesine sahip. Temkinli oyun yapısıyla dikkat çeken Fransız savunmacı, hava topunda sıkıntı yaşıyor.