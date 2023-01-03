Beşiktaş 'ın yıldız isimlerinden birisi olan ve Sergen Yalçın döneminde yaşanan şampiyonlukta başrollerden birisi olan Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'in dönüşü dört gözle bekleniyor. Ancak tecrübeli futbolcunun sahalara dönmesi, teknik direktör Şenol Güneş'in de açıklamalarında belirttiği gibi Şubat-Mart ayını bulacak.

Tabii takımla birlikte antrenmanlara o dönemde çıkacak olması yıldız ismin hazır olduğu anlamına da gelmiyor. Belli bir adaptasyon süreci de geçirecek olan Rachid Ghezzal'in, Fenerbahçe karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığı ancak olmaması durumunda Mart ortasında kesin olarak takımla birlikte sahaya çıkacağı gelen bilgiler arasında...





ALTERNATİF ARANIYOR

Rachid Ghezzal'in bu dönemden itibaren 11-12 maçlık eksikliği, tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'i devre arasında transfer istemesine itti. Tecrübeli çalıştırıcı sağ kanat için scout ekibine talimat verirken, bu bölge ilk öncelik olarak yerli bir ismin düşünülmesine karar verildi.

Hürriyet'te yer alan haberde; Beşiktaş’ta teknik heyet takımın en önemli hücum silahlarından biri olan Rachid Ghezzal’ın takıma dönmesini beklerken yıldız futbolcunun alternatifleri için de arayışlar başladı.

Siyah beyazlı takımın kulüp doktorları tedavilerini sürdürdükleri Cezayirli futbolcunun şubat ayı sonunda sahalara döneceği yönünde rapor vermeleri üzerine teknik direktör Şenol Güneş ve ekibi Ghezzal’ın bölgesine takviye için çalışmaların startını verdi.





ARAYIŞLARA HIZ VERİLDİ

Mart başına kadar 3-6 Mart’ta deplasmandaki Fenerbahçe karşılaşması dahil 1’i kupada 10’u Süper Lig’de olmak üzere Beşiktaş kritik maçlara çıkacak. Bu periyotta takımın çeyrek finale yükselmesi durumunda oynanacak maç sayısı 12’yi bulacak. Ghezzal’ın yerine Transfer yapılmasını isteyen teknik heyetin talebi doğrultusunda scout ekibinin belirleyeceği isimlerle görüşmeler yapılacak.

8 KASIM‘DA AMELİYAT EDİLDİ

Süper Lig’in 2. haftasında oynanan ve 1 gol, 1 asistle yıldızlaştığı Alanya maçında yaşadığı problem nedeniyle 5 hafta takımdan uzak kalan Ghezzal, 8. haftadaki Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönse de eski performansına ulaşamayınca cerrahi müdahale kararı alınmış ve 8 Kasım’da ABD’de ameliyat edilmişti.

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İŞTE GHEZZAL'İN KAÇIRACAĞI MAÇLAR