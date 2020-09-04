Beşiktaş Davide Santon'un transferinin gerçekleşmemesi üzerine sağ bek için rotayı Newcastle United'ın 27 yaşındaki ABD'li sağ beki DeAndre Yedlin'e çevirdi. Yıldız oyuncunun İngiliz kulübüyle 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş'ın bu oyuncuyu düşük bir bonservisle almayı planladığı öğrenildi. Newcastle'de geçen sezon 20 maça çıkan Yedlin 1 gol kaydetti. ABD'li oyuncu 2016'da başka bir İngiliz ekibi Tottenham'dan 6 milyon Euro'ya transfer edilmişti. (Takvim)



