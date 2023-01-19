Ligde son 3 maçta aldığı 3 galibiyetle zirve yarışında yeniden iddialı konuma gelen ancak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda MKE Ankaragücü'ne penaltılarda kaybederek turnuvaya veda eden Beşiktaş , transferde atağa kalktı.

O isim yeniden gündemde

Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlı yönetim, gözünü bonservisini elinde bulunduran Eliaquim Mangala’ya dikti. Saint-Etienne forması giydiği zamanda Beşiktaş’ın gündemine gelen tecrübeli isim ile görüşülmüştü ancak transfer gerçekleşmemişti. Sözleşmesini fesheden tecrübeli isimle Siyah-Beyazlı kulübün girişimlerinin başladığı bildirildi.





1.99'luk stoper radara girdi

Yönetimin, Leicester City’de forma bulamayan 1,99’luk Danimarkalı stoper Jannik Vestergaard için de atağa kalktığı belirtildi. Siyah-Beyazlı idarecilerin 30 yaşındaki Danimarkalı için İngiliz ekibiyle masaya oturup yarım sezon için kiralama teklifi yaptığı alınan bilgiler arasında.

Kartal, yıldızın peşinde!

Beşiktaş, Premier Lig ekibi Newcastle’da oynayan Jonjo Shelvey ile anlaştı, kulübü bonservis ücreti konusunda pazarlıklar sürüyor. 30 yaşındaki İngiliz orta sahanın sezon sonu bitecek sözleşmesi nedeniyle scout ekiplerinin hazırladığı rapor doğrultusunda çalıştıklarını belirten yöneticiler bu transferin ara dönemde bitirilmesini planlıyor. Jonjo Shelvey, bu sezon Newcastle United forması ile5 maça çıkarken gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Son olarak oyuncunun formsuz olmasını da fırsat olarak gören Beşiktaş, tecrübeli futbolcuyu 1.5milyon Euro bandında bir bedel karşılığında transfer etmeyi hedefliyor.

Sol bekte rota Bundesliga

Sol bekte Umut’tan yeterli performansı göremeyen Siyah-Beyazlılar, Masuaku’nun da sözleşme şartları nedeniyle yeni bir sol bek arayışına girdi. Kartal, Almanya’da aradığı sol beki buldu. Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg’da forma giyen Brezilyalı sol bek oyuncusu Iago Amaral Borduchi’nin transferi için Beşiktaş’ın devreye girdiği iddia edildi. Sky Sport’un haberine göre; Beşiktaş, Augsburg’un 25 yaşındaki sol beki Iago’yla ciddi şekilde ilgilenmeye başladı.

Sezon sonuna kadar kiralama...

Siyah-Beyazlılar’ın, Brezilyalı sol beki ilk etapta sezon sonuna kadar kiralamayı, sezon sonunda ise performansına göre bonservisini almayı umduğu bir anlaşma arayışında olduğu kaydedildi. Sol bekin yanı sıra orta sahanın solunda da oynayabilen 1,81 boyundaki Brezilyalı oyuncunun kulübü Augsburg’la 1,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.











