Beşiktaş'ta transfer gündemi Cenk Tosun
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında iddiasını artırmak isteyen Beşiktaş transferde gaza bastı. Kanat ve 10 numara mevkilerinde forma giyebilen milli oyuncu Yunus Mallı'yı listesine alan siyah beyazlılar Cenk Tosun transferi için de, Everton'daki durumun netleşmesini bekliyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, resmi temaslara başlamak için Futbol Federasyonu'nun (TFF) 4 Ocak'ta açıklayacağı kulüp bütçelerini bekliyor.
Kanat ve 10 numara mevkilerinde forma giyebilen Yunus Mallı ile ilgilenen siyahbeyazlılar, aynı zamanda Alanyaspor'un deneyimli savunmacısı Fabrice N'Sakala ile görüşme halinde. Forvet transferinde liste başı olan Cenk Tosun için de Everton'daki durumunun netleşmesi sonrası harekete geçilecek. Cenk'in Avrupa'dan teklif gelmemesi halinde Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı bildirildi. (Sabah)