Şampiyonlar Ligi için mevcut kadroyu koruyarak nokta transferlerle daha güçlü bir takım kurmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, ilk olarak kısıtlı imkanlarla iki kupa kazandıran Sergen Yalçın ile yeni sözleşme yapacak. Yalçın'ın sözleşmenin en geç önümüzdeki hafta yapılması beklenirken, imzanın ardından yeni sezon planlaması da hayata geçirilecek. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatına başlayacak olan Beşiktaş yönetimi, tecrübeli teknik adamın sezon bitmeden verdiği birkaç isimle de şimdiden temaslara başladı ve ilk görüşmelerini gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin Yalçın'ın imzasından sonra kesin olarak sonuçlandırılması bekleniyor. Bu arada siyah beyazlıların 1-5 Temmuz arasındaki bir tarihte yeni sezon startını vererek antrenmanlara başlayacağı öğrenildi. Ana hatlarıyla Beşiktaş'ın yeni sezon planlaması şu şekilde:

KİRALIKLAR: Geçen sezonun ikinci devresini Fatih Karagümrük'te kiralık geçiren Lens ve hiçbir takıma gitmeyip tek başına antrenman yapan Douglas kesin olarak kadroda olmayacak. Demir Grup Sivasspor'da başarılı bir sezon yaşayan Boyd için Sergen Yalçın'ın kararı belirleyici olacak. Güven Yalçın'ın kadroda kalma ihtimali çok yüksekken diğer genç futbolcular için Sergen Yalçın'ın raporu beklenecek. Hajduk Split satın alma opsiyonunu kullanırsa Umut Nayır'a da veda edilecek.

KALE: Teknik direktör Sergen Yalçın geçen sezon tüm eleştirileri göğüsleyerek kaleyi Ersin ve Utku'ya emanet etmiş ve transfer yaptırmamıştı. Utku'nun sözleşmesi sona ererken yapılan görüşmelerde yeniden anlaşma sağlandığı ve resmi imzanın atılmaya yakın olduğu öğrenildi. Sezon boyunca özellikle Fransız takımlarının takibinde olan ve ortalama 3-4 milyon Euro teklif edilen Erisn için 10-12 milyon Euro bonservis isteyen siyah beyazlılar, Ersin giderse mutlaka bir kaleci alacak ve bu kalecinin de yabancı olması kuvvetli ihtimal.

DEFANS: Beşiktaş'ın defanstaki tüm önceliği Roiser'in bonservisini almak. Sporting Lizbon'a geri dönmek istemeyen Rosier için pazarlıkta olan Beşiktaş transfer komitesi, bu transferi bitirmek için yoğun çaba harcıyor. Vida'ya teklif gelmesi durumunda değerlendirme kararında olan yönetim, Hırvat stoperle 1 yıl kalan sözleşmesini yeni koşullarla ve ciddi indirimle uzatma seçeneğini de görüşüyor.

ORTA SAHA: 1 yıl daha sözleşme yapılacak olan Atiba'nın, sonrasında teknik ekibe dahil edilmesi düşünülüyor. Çok büyük oranda anlaşma sağlanan Salih Uçan ile birlikte, şartların oluşması halinde Josef De Souza özelliklerinde bir oyuncu takviyesi daha yapılması planlar dahilinde. Transfer gündeminin bir numaralı maddesi olan Ghezzal için de Leicester Cİty ile görüşmeler devam ediyor ve gelen bilgiler pazarlıkların olumlu yönde ilerlediği şeklinde.

HÜCUM:Aboubakar ile görüşmeler sürüyor ve Kamerunlu golcüye yapılan teklifin artırılması beklenmiyor. Golcü oyuncu Beşiktaş'ın teklifini kabul ederse imza atılacak, aksi halde 2 santrfor transferi birden yapılacak. Düsseldorf'tan ayrılan Kenan Karaman en önemli adaylardan biri olsa da oyuncunun 1.5 milyon Euro yıllık ücret ve ekstradan imza parası isteği bu transferde ilerleme sağlanmasını şu an için durdurmuş vaziyette. Bunsdesliga 2'de gol kralı olan Serdar Dursun'a transfer teklifinde bulunan siyah beyazlıların 700 bin Euro artı bonus teklifinin oyuncu tarafından reddedildiği öğrenildi. Serdar Dursun'un da ilk etapta tıpkı Kenan Karaman gibi en az 1.5 milyon Euro istediği gelen bilgiler arasında.

Sezonun parlayan yıldızlarında biri olan Larin için de teklifleri değerlendirecek olan yönetim, gerçekleşmesi halinde Larin'den en az 15, 20 milyon Euro arasında bonservis kazanmayı istiyor.

ALİ DANAŞ-İSTANBUL / (DHA)