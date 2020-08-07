Radyospor'dan Özgür Sancar'ın edindiği bilgiye göre aslen Fildişi Sahilli olan Fransız Yaya Sanogo, siyah beyazlıların listesindeki birinci isim... Fransa'da Auxerre takımının altyapısında yetişen, 2013 yazında ise Arsenal'a transfer olan, 27 yaşındaki oyuncu, büyük bir potansiyele sahip olmasına karşın, Londra temsilcisinde bir türlü beklenen patlamayı yapamadı.

2017 yılında Toulouse'a transfer olan Sanogo, Fransız kulübüyle sözleşmesi bittiği için şu anda boşta...

Sanago'nun transferi bedeli olmaması nedeniyle de Beşiktaş için avantajlı gözüküyor. Sergen Yalçın ise, golcü oyuncunun gerçek performansının Beşiktaş'ta ortaya çıkacağına inanıyor.

Siyah beyazlıların Hırvat stoperi Domogaj Vida'nın İngiltere'ye transferi söz konusu. Beşiktaş, tecrübeli futbolcunun gitmesi durumunda, yurtiçinden iki stoperi gündemine aldı. Bunlardan bir tanesi Adana Demirspor'da oynayan Rassoul, diğeri de Akhisarspor'da başarılı bir performans gösteren Alperen Babacan...

Her iki oyuncunun da kulüpleriyle olan sözleşmeleri devam ediyor. (Ajansspor)



