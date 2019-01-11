Forvete Burak Yılmaz'ı stopere de Mirin'i transfer eden Beşiktaş, son bobmayı Zapata ile patlatıyor. Milan'ın Kolombiyalı stoperiyle her konuda anlaşma sağlandığı, Milan'dan bonservisinin alınması için başkan Fikret Orman'ın önümüzdeki hafta İtalya'ya seyahat edeceği bildirildi. Radio Colombia'nın haberine göre başkan Orman, sözleşmesinin bitimine 6 ay kalan Zapata'yı bu süre içinde kiralamak, daha sonra da tapusuyla almak için anlaştı.

SAĞ BEKTE DE OYNAYABİLİR

Milan'da, Arjantinli Musacchio ile forma mücadelesi veren ancak Zapata ilk 11'de şans bulmakta zorlanıyor. Bu sezon 9 maçta forma şansı bulan Kolombiyalı, Avrupa Ligi'nde de 5 karşılaşmada görev aldı. 32 yaşındaki oyuncunun ayrılmasına Milan sıcak bakıyor. Zapata'nın sağ bekte de oynayabilmesi Beşiktaş için avantaj oluşturuyor. Şenol Güneş, Zapata'yı çok istiyor.

Kaynak: Akşam



