Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! Burak Yılmaz'ın yerine sürpriz golcü
Süper Lig'de Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesiyle yükselişe geçen ve ligi 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta gündem, kaleci ve golcü transferi... Boateng ve Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Kartal'da, Sergen Yalçın'ın onayıyla sürpriz bir golcüye teklif yapılacak.
Beşiktaş'ta bir yandan yaprak dökümü devam ederken, diğer yandan da ayrılan isimlerin yerlerini doldurmak için transfer çalışmaları sürdürülüyor. Ligi 3. sırada bitiren siyah-beyazlılarda Boateng ve Burak Yılmaz takıma veda etmişti. İki golcünün ayrılığı sonrası forvet mevkisi için arayışlar hız kazandı.
Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlı yönetim teknik direktör Sergen Yalçın'ın da görüşlerini alarak Hollanda ekiplerinden Feyenoord'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan forvet Nicolai Jörgensen'i listenin en başına aldı.
4 sezondur Feyenoord forması giyen Nicolai Jörgensen bu sezon 18 resmi karşılaşmada 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.
Yönetimin bu hafta içinde Feyenoord'la masaya oturarak resmi teklif yapacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Futbola Alman ekibi Bayer Leverkusen'de başlayan Jörgensen; Kaiserslautern ve Kopenhag takımlarında oynadı. 29 yaşındaki futbolcu 5 sezondur Feyenoord'da forma giyiyor. (Takvim)