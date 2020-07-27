Beşiktaş'ta bir yandan yaprak dökümü devam ederken, diğer yandan da ayrılan isimlerin yerlerini doldurmak için transfer çalışmaları sürdürülüyor. Ligi 3. sırada bitiren siyah-beyazlılarda Boateng ve Burak Yılmaz takıma veda etmişti. İki golcünün ayrılığı sonrası forvet mevkisi için arayışlar hız kazandı.

Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlı yönetim teknik direktör Sergen Yalçın'ın da görüşlerini alarak Hollanda ekiplerinden Feyenoord'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan forvet Nicolai Jörgensen'i listenin en başına aldı.

4 sezondur Feyenoord forması giyen Nicolai Jörgensen bu sezon 18 resmi karşılaşmada 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

Yönetimin bu hafta içinde Feyenoord'la masaya oturarak resmi teklif yapacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Futbola Alman ekibi Bayer Leverkusen'de başlayan Jörgensen; Kaiserslautern ve Kopenhag takımlarında oynadı. 29 yaşındaki futbolcu 5 sezondur Feyenoord'da forma giyiyor. (Takvim)



