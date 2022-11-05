Şenol Güneş'in devre arası transfer döneminde renklerine bağlamak istediği o yıldız isim için çalışmalar başladı. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş 'ta teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'in oturmasının ardından gözler transfere çevrildi.

Ligin 12. haftasında evinde Ümraniyespor'u konuk eden Kara Kartal, sahadan 5-2 galip ayrılmıştı. 13. hafta mücadelesinde yarın Galatasaray 'a konuk olacak olan siyah beyazlılar, 3 puanı kapıp zirve yarışını sürdürmek istiyor.

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TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Tranfer çalışmalarına hız kesmeden başlayan Şenol Güneş, yıldız futbolcunun adını yönetime iletti. Beşiktaş'ın gündemine eski yıldızı Anderson Talisca geldi.

Al Nassr forması giyen Brezilyalı futbolcu mevcut kulübünde 7 milyon euro kazanıyor. Beşiktaş ise Talisca için şartları araştırıyor. Ancak; takım içindeki dengeler de düşünülerek 3 milyon euro bandı aşılmayacak. Talisca'nın ciddi bir fedakarlık yapması gerekecek.

Söz konusu durum transferi zora sokacak etkenlerden biri olarak göze çarpıyor.

DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK İSTİYOR

Öte yandan Anderson Talisca gözünü 7 Kasım Pazartesi günü açıklanacak Brezilya Milli Takımı kadrosuna çevirdi.





2022 Katar Dünya Kupası'nda boy göstermek isteyen Talisca, teknik direktör Tite tarafından kadroya davet edilirse transfer pazarını da dev organizasyonda yükseltme fırsatı bulacak.

Kulübü Al Nassr ile 2024 yılına kadar kontratı bulunan Anderson Talisca, bu sezon 6 maçta forma giydi ve 5 gol kaydetti. (Takvim)



