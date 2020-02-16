Beşiktaş’ta Trabzonspor mesaisi sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına dün başladı.

Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Başakşehir maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri, pas ve dar alanda top kontrolü çalışmasının ardından minik kale maç oynadığı belirtildi.

Antrenmanın, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.