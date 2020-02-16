Beşiktaş’ta Trabzonspor mesaisi sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

16 Şubat 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaş’ta Trabzonspor mesaisi sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına dün başladı.

Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Başakşehir maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri, pas ve dar alanda top kontrolü çalışmasının ardından minik kale maç oynadığı belirtildi.

Antrenmanın, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...