Beşiktaş'ta Trabzonspor maçını taraftarlar çevirdi

Dakika 47... Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme farkı ikiye çıkartan golü attı, herkes ‘Beşiktaş taraftarı takıma ve yönetime tepki gösterecek’ diye düşündü. Ancak statta müthiş bir coşku, tribünlerde pes etmeyen binlerce kişi vardı. Maçı 2-0’dan 2-2’ye getiren, Beşiktaş taraftarları oldu.

17 Aralık 2018, Pazartesi 06:02
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Beşiktaş'ta Trabzonspor maçını taraftarlar çevirdi

Vodafone Park’ta iki devresi siyah ile beyaz kadar farklı bir maç oynandı. İlk yarıda önde basan, Rodallega ile 1-0’ı yakalayan Trabzonspor, oyunun net hakimiydi.

Bordo-Mavililer, ikinci yarının başında da Anthony’nin golüyle iyice morallendi. Ancak sonrasında Beşiktaş taraftarları devreye girdi.

Herkes, “Beşiktaş taraftarı takıma ve yönetime tepki gösterecek” diye beklerken, tribünler tam tersi bir reaksiyon gösterdi...

Trabzonspor’a baskı...

Takımları 2-0 yenik durumda olmasına rağmen müthiş bir destek veren ve sahadaki oyuncuları cesaretlendiren Beşiktaş tribünleri, Trabzonspor’u ise inanılmaz baskı altına aldı.

Onazi’nin kendi kalesine attığı golden sonra iyice coşan Beşiktaşlı futbolseverler, Dorukhan’ın VAR’da iptal edilen golüyle hayal kırıklığı yaşamalarına rağmen desteği kesmedi.

Takımı alkışladılar

Vodafone Park tribünlerinin müthiş coşkusu, son saniyelerde meyvesini verdi. Mustafa Pektemek’in golüyle sevinen Beşiktaşlı taraftarlar, 90 dakika sonunda ise her şeye rağmen pes etmeyen futbolcuları alkışladı.

Trabzonspor cephesinde de 2-0’dan kazanamamanın üzüntüsü vardı. 

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