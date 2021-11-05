Beşiktaş çarşamba akşamı Portekiz'de Sporting Lizbon ile oynadığı maça sakatlıkları bulunan Rosier, Vida, Pjanic, Batshuayi ve N'Koudou ile adı UEFA listesinde olmayan Güven Yalçın'dan yoksun çıkmış ve 4-0 kaybetmişti. Devler Ligi'nde gruptan çıkma şansı mucizelere kalan Siyah-Beyazlılar lige döndü, yarın Trabzonspor ile oynayacakları maçı düşünmeye başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın da oyuncularıyla yaptığı görüşmede Sporting maçını unutmalarını bir an önce Trabzon karşılaşmasına odaklanmaları gerektiğini belirtti.

'Aklınızdan silip atın'

Sergen hoca takımını Trabzonspor maçına motive edebilme adına özel konuşma yaptı. Yalçın oyuncularına, “Bu ağır yenilginin muhasebesini sonra içimizde yapacağız. Aklınızdan silip atın. Lideri ağırlayacağız. Öyle bir abarttılar ki, sanki birileri şampiyon olmuş gibi. Çıkıp böyle olmadığını gösterme maçı. Kendi oyunumuzu sahaya yansıttığımız sürece ligde yenemeyeceğimiz takım yok. Araya mutlaka üç puan ile girmeliyiz. Ben inanıyorum” diyerek galibiyet istedi.

Orhan Yıldırım