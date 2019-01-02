Beşiktaş'ta Tolgay Arslan geri dönüyor

Ligin son 6 haftasında takımdan uzak kalan ve yönetimden özür diledikten sonra affedilen Tolgay Arslan’ın takımla beraber Antalya’ya gitmesi bekleniyor.

02 Ocak 2019, Çarşamba 06:04
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Beşiktaş'ta Tolgay Arslan geri dönüyor

Alacaklarının zamanında ödenmemesini gerekçe göstererek Beşiktaş’ı, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) şikayet eden Tolgay Arslan, Sivasspor maçı öncesinde kadro dışı bırakılmış ve ligin son 6 haftasında takımdan uzak kalmıştı. Yönetimden özür dileyen ve bunun sonucunda affedilen Tolgay Arslan’ın bugün yapılacak olan idmana katılması ve takımla beraber Antalya’ya gitmesi bekleniyor.

Atiba Hutchinson ile Gary Medel’in ise gecikmeli olarak kampa katılacağı öğrenildi.

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