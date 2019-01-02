Alacaklarının zamanında ödenmemesini gerekçe göstererek Beşiktaş’ı, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) şikayet eden Tolgay Arslan, Sivasspor maçı öncesinde kadro dışı bırakılmış ve ligin son 6 haftasında takımdan uzak kalmıştı. Yönetimden özür dileyen ve bunun sonucunda affedilen Tolgay Arslan’ın bugün yapılacak olan idmana katılması ve takımla beraber Antalya’ya gitmesi bekleniyor.

Atiba Hutchinson ile Gary Medel’in ise gecikmeli olarak kampa katılacağı öğrenildi.

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