Siyah-Beyazlılar’la sözleşmesini geçen sezonun ara transfer döneminde 2022 yılına kadar uzatan Tolgay Arslan’ın maaşı, 2.5 milyon Euro’ya yükseltilmişti. Yeni kontratın ardından performansında artış beklenen tecrübeli ön libero, bunun aksine yetersiz performansıyla her geçen gün teknik direktör Şenol Güneş’in gözünden düşmeye devam etmişti. Yeni dönemde de etkisiz görüntüsüne ek olarak idmanlarda da yetersiz kalan Tolgay Arslan, maaş taksit ödemelerinin gecikmesi sonrasında kulübü TFF’ye şikayet etmişti. Bu gelişmenin ardından kadro dışı bırakılan Tolgay için yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Kampa katılacak

Ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen deneyimli futbolcunun, flaş bir hamleyle Başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş’ten özür diledi. Bu gelişme sonrasında Tolgay Arslan konusunda teknik direktör Şenol Güneş’le bir görüşme gerçekleştiren Başkan Fikret Orman, Tolgay’ın affedilmesi kararını aldı. Tecrübeli ön liberonun, Siyah- Beyazlılar’ın 3 Ocak’ta Antalya’da başlayacak Antalya kampına katılacağı öğrenildi.

Orhan Yıldırım