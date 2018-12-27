Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 7'nci sırada tamamlayan Beşiktaş'ta ilk etapta Gökhan Töre, Atiba, Vagner Love, Tolga Zengin ve Cyle Larin ile kesin olarak yolların ayrılması planlanıyor.

Yönetim futbolcuların hemen bedelsiz olarak gönderileceği algısının oluşmasını da istemiyor. Adı geçen futbolcuların menajerlerine takım bulmalarını isteyen Yönetim, satılacaklar listesinde adı geçen Tolgay Arslan için ise fikir değiştirdi.

Süresiz kadro dışı olan Tolgay'ın takasta kullanılacak bir oyuncu olmadığı ve 3.5 sezon daha sözleşmesi bulunan futbolcunun affedilerek takıma tekrar kazandırılması kararına varıldı. Şenol Güneş'in de Tolgay'ı affetmesi bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun Başkan Fikret Orman'dan özür dilediği öğrenildi.

Orhan Yıldırım