Sezon başında Beşiktaş 'ın kadrosuna kattığı Alex Texeira, Adana Demirspor karşısında ilk 11'de sahne aldı ve 31. dakikada Süper Lig 'deki ilk kafa golünü ağlarla buluşturdu.

Brezilyalı yıldız, ligde bu sezon 4. kez ağları sarstı ve 3. kez dış sahada gol sevinci yaşadı. 62'de yerini Emirhan'a bırakan Texeira, "Gol attığım için mutluyum.

İkinci golü bulabilirdik. Kendi adıma mutluyum ama sonuç adına üzgünüm. Daha fazla özgürlüğü her oyuncu ister ama hocamızın planına sadık kalıyorum ve en iyisini yapıyorum" dedi.