Beşiktaş’ın tecrübeli teknik adamı Abdullah Avcı, solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle UEFA Avrupa Ligi’nde Braga’yla deplasmanda oynadıkları karşılaşmada takımını yalnız bırakmak zorunda kalmıştı.

Yoğun tedavinin ardından takımının başına Denizlispor karşılaşmasıyla birlikte dönen Avcı’nın ardından, teknik ekipten birkaç ismin ve takımdan da Umut Nayir ile Caner Erkin’in aynı sorun sebebiyle rahatsızlanması sonrasında yönetim devreye girdi.

Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ’ın, Beşiktaş’ın Ümraniye’deki Nevzat Demir Tesisleri’nde sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine bir dizi önlem aldırdığı öğrenildi.

İşte Beşiktaş’ta benzer yeni sorunların yaşanmaması için atılan adımlar:

1) Tesisler dezenfekte edildi Nevzat Demir Tesisleri’nin içi ve çevresi, dezenfekte edildi. Soyunma odaları, duşlar ve saha kenarlarında da benzer uygulamalar yapıldı.

2) Yemek takımları yenilendi Futbolcular, teknik ekip ve tesiste görevli personellerin yemek ve içecek takımları yenilendi. Kullanılan eski araçlar atıldı.

3) Kullanım alanlarına bakım Tesislerdeki tüm ortak kullanım alanları, elden geçirilip Siyah-Beyazlılar’ın takımın izin gününde komple özel bakım ve havalandırma yapıldı.

4) Misafir yasağı getirildi Teknik ekip ve oyunculara, tesislerde misafir ağırlama yasağı getirildi. Yönetim, bu kararın geçici olduğunu bildirdi.

5) Vitamin desteği yapıldı Havaların değişkenlik göstermesine ek olarak takımda üst üste hastalıkların boy göstermesinin ardından oyuncular ve teknik ekibe vitamin takviyesi yapıldı.