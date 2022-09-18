Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Başakşehir maçında kırmızı kart görmüştü. Peş peşe 2 sarı karttan kırmızı gören Fransız teknik adam, aldığı cezadan dolayı dün akşamki İstanbulspor mücadelesini Atatürk Olimpiyat Stadı’nda tribünden takip etti. Takımı, Beşiktaş yardımcı antrenörü Adam David Murray kulübeden yönetti. Uzun yıllardır Ismael’in yanında çalışan İngiliz antrenör, bu maçla birlikte 9. kez Ismael’in yerine vekalet etti.

Murray, Ismael’in FC Barnsley’i çalıştırdığı dönemde 8 maça teknik direktör kartı ile çıktı. 40 yaşındaki çalıştırıcı bu maçlarda 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Adam Murray, İstanbulspor maçında da alınan 2-2’lik sonuç sebebiyle yeni galibiyete hasret kaldı.

2 maç sonra....

Siyah-Beyazlılar’da teknik ekip, dün akşam Başakşehir karşılaşmasına göre ilk 11’de 3 değişikliğe gitti. Teknik direktör Valerien Ismael, 2 maç sonra kalede Emre Bilgin’in yerine Ersin Destanoğlu’nu sahaya sürdü. Stoper hattında Necip Uysal’ın yerine Tayyip Talha Sanuç’u ilk 11’de görevlendiren Ismael, cezası tamamlanan Josef de Souza’yı da oyuna başlatıp Berkar Vardar’ı kulübede tuttu.