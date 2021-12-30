Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi teknik direktör konusunda konuştu. "Önümüzdeki 60 puanın nasıl dağılacağını zaman gösterecek. Ben, sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacağımıza ve olacağımıza inanıyorum" diyen Çebi, "Ben şampiyonluk istiyorum. Bunu başaran hocayla çok daha mutlu bir çalışma ortamı olacaktır. Ama hocanın takım, futbolcular üzerindeki etkisi, aile ortamı benim için başka bir kriter olacaktır. Önder hocanın şu ana kadar gözlemleyeceğim konularda son derece başarılı olduğunu görüyorum. Umarım böyle de devam eder" ifadesini kullandı.

'Önder hoca katkı verecek'

Çebi şunları söyledi: "Türk futbolunun gelirlerinin azaldığı bir ortamda belki de bambaşka bir yapı düşüneceğiz. Önder hocanın da buna çok katkı verebilecek bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Birincisi önümüzdeki yıllarda Beşiktaş'ta kurmayı ve planlamayı düşündüğümüz yeni yapılanmada hocanın başarılı olacağını düşünüyorum. İkinci kriter; sevgi, saygı, huzur, aile ortamı. Üçüncüsü de saha sonuçları."