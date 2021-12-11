Teknik direktör Sergen Yalçın’la önceki gün resmen yollarını ayıran Siyah-Beyazlılar, yeni hoca için çalışmalarına ara vermeden başlamıştı. Siyah-Beyazlılar’ın Asbaşkanı Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı’nın yürüttüğü çalışmalarda kulüp gündemine ilk olarak İngiltere Premier Lig ekibi Norwich City’yle yollarını ayıran Daniel Farke gelmişti. Ancak Alman basınında dün yer alan haberlere göre Beşiktaş’ta teknik adaylar arasında ilk sırada yer alan Daniel Farke, Siyah-Beyazlı ekibin teklifini kabul etmedi. Ülke basınında çıkan iddialara göre 2 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz yanıt vermesi beklenen Daniel Farke’nin sezon ortasında bir takım çalıştırmayı doğru bulmadığı gerekçesiyle Beşiktaş’ın teklifini reddettiği Alman basınında yer aldı. Siyah-Beyazlı yönetimin maddi şartlar konusunda Farke’yi ikna edemediği ifade edildi.

Kulüpte öncelik yabancı...

Daniel Farke’den alınan olumsuz yanıt sonrasında Beşiktaş’ta yeni hoca konusunda çalışmalar, listedeki diğer isimler üzerine yoğunlaştı. Thorsten Fink, Hannes Wolf ve Abel Ferreira’nın liste başında yer alan teknik adamlar olduğu kaydedildi. Edin Terzic, Francesco Farioli ve Slaven Bilic gibi isimlerin şu anda kulüp gündeminde yer almadığı ifade edildi. Yö netimin planlamasına göre Şenol Güneş, Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba gibi isimler de kulübün öncelikleri arasında yer almıyor. İdarecilerin, genç bir yabancı teknik direktör profili doğrultusunda çalışmalarda bulunduğu belirtildi.

Yeni isim derbiyle başlayacak

Yönetimin planlamasına göre Süper Lig ’de yarın oynanacak Kayserispor karşılaşmasında takımın başında Beşiktaş U19 takımının UEFA Pro Lisanslı antrenörü Önder Karaveli olacak. Yeni teknik direktörün gelecek hafta Fenerbahçe ’yle oynanacak derbiyle görevine başlaması bekleniyor.