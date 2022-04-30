Süper Toto Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş , yarın saat 16.00’da Kayserispor’a konuk olacak. Ligde son 7 haftada 1 galibiyet alabilen Kartal, 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile topladığı 51 puanla 7. sırada yer alıyor. Ev sahibi Kayserispor ise 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 mağlubiyet ile aldığı 43 puanla 15. sırada bulunuyor.

Süper Lig’de 42. randevu

İki ekip Süper Lig’de bugüne kadar 41 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda 23 kez Beşiktaş galip geldi. Kayserispor 10 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf olurken, 8 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. 8 müsabaka da ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 65 gol kaydederken Kayserispor 40 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Beşiktaş 4-2 kazanmıştı.

Kartal bu sezon deplasmanda 3 galibiyet alabildi

Beşiktaş bu sezon ligde çıktığı 17 deplasman maçında 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 19 gol kaydeden siyah-beyazlılar kalesinde 23 gol gördü. Kartal bu sezon dış sahada sadece Antalyaspor, Karagümrük ve Sivasspor ’a karşı galip gelebildi.

Beşiktaş’ta 10 oyuncu sarı kart sınırında

Yarın oynanacak maç öncesinde siyah-beyazlılarda Josef De Souza, sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Ayrıca Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Alez Teixeira, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın, Cyle Larin, Francisco Montero, Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz ve Valentin Rosier sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncular. Söz konusu oyuncular Kayserispor deplasmanında kart görmeleri durumunda ligde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Dün yapılan antrenmanda sakatlanan Domagoj Vida da, maç kafilesinde yer almayacak.

Erkan Özdamar düdük çalacak

Kadir Has Stadyumu’nda yarın saat 16.00’da başlayacak mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar’ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Oğuzhan Aksu olacak.

İHA