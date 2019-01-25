Beşiktaş’ta tek eksik Vida

﻿﻿Akhisarspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Hırvat stoper Domagoj Vida, bu akşamki mücadelede takımındaki yerini alamayacak. Kart cezası nedeniyle Akhisar deplasmanında forma giyemeyen Adriano Correia ise teknik direktör Şenol Güneş’in şans vermesi halinde sahadaki görev yerine dönecek.

Sınırdakilere özel uyarı

Kara Kartal’da Adem Ljajic ve Burak Yılmaz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ljajic ve Trabzonspor’da forma giydiği dönemde 3 sarı kartı bulunan Burak Yılmaz, bu akşamki karşılaşmada kart görmeleri halinde 20. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek. Teknik direktör Şenol Güneş’in bu konuda 2 oyuncusunu da özel olarak uyardığı kaydedildi.

Kara Kartal kampa girdi

Beşiktaş, bugün sahasında Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda Siyah- Beyazlılar, taktik ve kondisyon idmanı yaptı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, pas ve şut idmanı sonrasında taktik maçıyla sona erdi. Şenol Güneş’in öğrencileri, çalışmanın ardından kampa girip maç saatini beklemeye başladı.