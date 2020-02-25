Beşiktaş'ta tek eksik

Beşiktaş, Süper Lig’in 24. haftasında A. Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

25 Şubat 2020, Salı 13:55 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta tek eksik

Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz katılmadı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig’de A. Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın (26 Şubat) saat 11.30’da yapacağı idmanla devam edecek. 

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