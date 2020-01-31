Beşiktaş'ta tek eksik

Beşiktaş, Süper Lig’in 20. haftasında Ç. Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

31 Ocak 2020, Cuma 13:06 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta tek eksik

Antrenmana tedavisine devam edilen Dorukhan Toköz katılmadı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, bugün saat 15.00’te özel uçakla Trabzon'a, ardından karayolu ile Rize'ye giderek kampa girecek. 

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