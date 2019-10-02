Fikret Orman'ın görevi bırakma kararı ile sarsılan Beşiktaş'ta sıkıntılar peş peşe geliyor. Göreve devam eden ya da yeni seçilecek yönetimi ateşten günler bekliyor. Beşiktaş, Ekim ayı sonuna kadar 100 milyon TL'ye yakın bir ödemeyi alacaklılara yapmak zorunda. Sıkıntı sadece bununla da bitmiyor. 2-3 aylık alacakları biriken futbolculardan borçsuzluk kağıdı alması gerekiyor. 30 Ekim'deki seçimin ardından yeni gelecek yönetimin ciddi bir nakit parayı kulübün kasasına koyması şart.

ORMAN SEÇIME GIRMIYOR

SEÇIM kararı alan Başkan Fikret Orman telefonlarını kapatırken, yönetimindeki arkadaşlarıyla bile çok önemli bir şey olmadıktan sonra irtibat kurmuyor. Ancak camianın önde gelenleri Orman'ı kararından döndürmek için yoğun uğraş verdi. Dün iş adamı Rahmi Koç, Orman ile bir araya geldi. Koç'un "Bu şekilde bırakmamalısın. Bir kez daha düşün. Yeniden aday ol. Biz arkandayız" dediği belirtildi. Orman'a bir de iş adamı Tuncay Özilhan'dan telefon geldi. Ancak tüm bu görüşmelere rağmen Fikret Orman'ın kararından dönmeyeceği öğrenildi.

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'ADAY OLMAZSAM SEMTE GİREMEYİZ'

SIYAH-beyazlılarda seçim hareketliliği devam ediyor. 2. Başkan Serdal Adalı'nın da adaylığa yeşil ışık yakmasıyla liste savaşları başladı… Bu hafta adaylığını açıklaması beklenen Ahmet Nur Çebi'nin dün sabah saatlerinde listesinde yer vereceği ekip arkadaşlarıyla bir araya geldiği ve çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Çebi'nin toplantıda çarpıcı cümleler kurduğu, "Şu an herkes adaylığımızı bekliyor. Tüm gözler bizde. Artık zamanı geldi . Bu kez aday olmazsak bırakın kulübe artık semte bile zor gireriz. Taraftarın bizden umudu var" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

FİKRET ORMAN

Başkan Orman, camianın önde gelen isimleri ile görüştü. Yeniden adaylık için kendisine baskı var.

SERDAL ADALI

2. Başkan Serdal Adalı, daha önce aday olduğu başkanlık koltuğu için yine hazırlık yapıyor.

AHMET NUR ÇEBİ

Yarışta en çok öne çıkan isimlerden olan Ahmet Nur Çebi, yönetimini kurmak için yoğun görüşmeler halinde.

(Sabah)