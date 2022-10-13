Takım çalışmalarının en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başaran Tayyip Talha, dev mücadelede Bordo-Mavililer’e geçit vermemeye çalışacak.

Valentin Rosier’den mutlusu yok!

Rachid Ghezzal’ın sakatlığı sonrasında sağ ön koridorda oynayan isimlerin sürekli değişmesi, Valentin Rosier’in formunu da olumsuz etkilemişti. Fransız sağ bek, Rachid Ghezzal’ın sağlığına kavuşup Trabzonspor karşılaşmasında takıma dönecek olmasından dolayı en mutlu isim oldu. Rosier, çok iyi anlaştığı Ghezzal’la beraber sağ koridoru efektif şekilde kullanıp takımına maksimum katkı yapmayı hedefliyor.

Necip Uysal beklemede...

Kara Kartal’da Romain Saiss ve Emre Can Uzunhan’ın sakatlıkları sonrasında sol stoper olarak elde kalan tek isim Javi Montero, Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11 için bir anda favori haline gelmişti. Takım çalışmalarında ortaya koyduğu etkili futbolla dikkat çeken İspanyol savunmacıya ek olarak takımın jokeri Necip Uysal da formaya göz kırpıyor. Teknik ekip, hafta boyunca iki oyuncuyu deneyip Tayyip Talha Sanuç’un stoper hattındaki partnerinin kim olacağına karar verecek.

Gedson Fernandes tempo artırdı

Beşiktaş ’ın başarılı orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, dalgalı form grafiği sebebiyle eleştirilmeye başlanmıştı. 23 yaşındaki futbolcunun, Trabzonspor’la oynanacak karşılaşma öncesinde takım çalışmalarında tempo artırdığı ifade edildi. Derbiye ilk 11’de başlayacak olan Portekizli futbolcunun, teknik ekipten aldığı görev doğrultusunda sık sık hücum hattına çıkıp skor kovalayacağı öğrenildi.

Orta sahada kilit Josef!

Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli kaptanı Josef de Souza, Trabzonspor maçı öncesinde takımın en yüksek motivasyona sahip oyuncularından... Dev maçlarda insiyatif alıp fark yaratmasıyla bilinen Josef, Trabzonspor karşısında da orta alanda oyun üstünlüğünü elde tutmak için Valerien Ismael’in en kilit oyuncusu olacak.















