Kara Kartal’ın transfer dönemindeki son hamlesi, Adana Demirspor’dan Tayyip Talha Sanuç olmuştu. 22 yaşındaki stoperi 1.5 milyon Euro karşılığında takımına kazandıran Siyah-Beyazlılar, bu transfer konusunda Fenerbahçe ’yle girdiği yarışı kazanmıştı. Genç oyuncu, önceki günkü Başakşehir mücadelesine yedek kulübesinde başlayıp 75. dakikada Necip Uysal’ın yerine oyuna dahil oldu. Görev yaptığı 15 dakikalık bölümde savunma hattında güven veren genç futbolcu, ilk 11’e geçiş yapacak. TFF’nin 8+3 kuralı sebebiyle kale ve orta sahada birer yerli oyuncu oynatan teknik direktör Valerien Ismael’in, üçüncü Türk futbolcu olarak bundan sonra Tayyip Talha Sanuç’u değerlendirme kararı aldığı kaydedildi.

‘Elimden geleni yapacağım’

Necip Uysal’ın iyi bir sezon başlangıcı yapmasına rağmen Başakşehir karşısındaki performansından memnun olmayan Ismael’in, İstanbulspor karşısında ilk 11’de Romain Saiss’in partneri olarak Tayyip’i sahaya süreceği kaydedildi. Tayyip Talha, 1-0 kaybettikleri Başakşehir maçı sonrasında konuştu, “ Beşiktaş taraftarı önünde ilk maçıma çıktım. İlk maçımda kazanmak isterdim. Taraftara teşekkür ederim. Çok iyi bir takımız, bu mağlubiyeti telafi edeceğiz. Elimden gelenin daha fazlasını yapacağım. İnşallah önümüzdeki günlerde daha iyi olacak” sözlerini kullanmıştı.

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