Ekonomik sıkıntılardan çıkış için kadrosundaki yaşı ilerlemiş ve yüksek maliyetli oyuncularla yollarını ayırmayı seçen Beşiktaş'ta gençlere ağırlık verme kararı alınmıştı. Bununla ilgili önemli hamleler yapılmaya başlandı. Sözleşmesi feshedilen Pepe'nin yerine transfer yapılmaması kararı alındı. Güven Yalçın ve Dorukhan Toköz'ün takıma verdiği katkıyı önemseyen Şenol Güneş'in 21 yaşındaki stoper Fatih Aksoy'a daha fazla forma vereceği öğrenildi. Fatih dışında sakatlığı bulunan ve ikinci yarıya yetişmesi beklenen Alpay Çelebi de rotasyona sokulacak.

3. KALECİ ERSİN DESTANOĞLU

Trabzonspor'un Tolga Zengin ilgisine karşılık B planı da hazır. Tolga'yla yolların ayrılması halinde 21 yaşındaki Utku Yuvakuran, 2. kaleci durumuna getirilecek. Karius ve Utku ile sezon tamamlanacak. 3. kalecilik ise bir başka genç isim Ersin Destanoğlu'na verilecek.

Adana Demirspor'a kiralanan Orkan Çınar ise geri çağrılacak ve ikinci yarıda siyah beyazlı formayı giyecek.

Kaynak: Sözcü