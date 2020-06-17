Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig’e Antalyaspor yenilgisiyle şanssız bir dönüş yapan Beşiktaş’ta bazı yabancı oyuncuların performansı tartışma konusu oldu. Yönetimin özel izniyle ligin tatilde olduğu dönemde ülkelerine giden ve İstanbul’a döndükten sonra öğrenci yurdunda 14 gün zorunlu karantinada kalan Kevin Prince Boateng, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Kevin N’Koudou ve Victor Ruiz’in fiziksel sorunlar yaşadıkları öğrenildi. Bu oyuncuların fizik ve kondisyon olarak takımın bir hayli gerisinde oldukları ifade edildi.





BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde 14 Mayıs tarihinde toplam 8 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması ve gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanlara ara verilmesi ise özellikle yurt dışından dönen oyuncuları olumsuz yönde etkiledi. Boateng, N’Koudou, Lens, Ljajic ve Victor Ruiz tesislerin dış dünyaya kapatılması üzerine bir süre daha bireysel antrenman yapmak zorunda kalırken, bu oyuncuların form tutma ve toparlanma süreçleri de uzadı.

Sergen Yalçın, Antalyaspor maçından sonra üstü kapalı olarak ülkelerine giden oyuncuların fiziksel durumlarıyla ilgili şikayetlerini dile getirmişti.

Bu arada Boateng, N’Koudou, Lens, Ljajic ve Ruiz’in aksine Atiba ve Elneny’nin fizik açıdan çok daha iyi durumda olması gözlerden kaçmadı.

Atiba ve Elneny lige verilen arada yurt dışına gitmek yerine İstanbul’da kalarak bireysel program uygularken, 14 günlük karantina dönemine girmek zorunda da kalmamıştı.

Kaynak: Skorer