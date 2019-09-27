Beşiktaş’ta taraftarlardan takıma destek mesajı

Beşiktaş’ın antrenmanını takip eden bir grup taraftar, çalışma öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımın zor zamanında yanında olmayı görev üstlendiklerini ifade eden taraftarlar, “Her şartta takımın yanında olacağız. Önümüzde zor bir süreç var. Takımımızdan sahada mücadele, alın teri ve inanç istiyoruz. Maç kaybedilir ama inanç asla” ifadelerini kullandılar.

Siyah-Beyazlı taraftarlar, ayrıca futbolcularla da bir araya gelerek, onlara Trabzonspor maçı öncesinde başarı dileklerini ilettiler.