Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın en önemli maçlarından birinde Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mustafa Denizli'nin öğrencileri mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı.

Maçın ardından siyah-beyazlı futbolcular tribünlere gitti. Beşiktaşlı taraftarlar önce takımı alkışladı.

Ardından protestoda bulunarak, "Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese" tezahüratları yaptı. Bunun üzerine Beşiktaşlı futbolcular da kendilerini desteklemeye gelen taraftarlardan özür diledi.

Mücadele sırasında da skor 3-1'e geldiğinde Siyah Beyazlı taraftarlar 'Yönetim istifa' tezahüratlarda bulunmuştu.



























