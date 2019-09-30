Beşiktaş'ta tarihin en büyük krizlerinden birisi baş gösteriyor. Geride kalan 6 lig maçında yalnızca 1 galibiyet alan ve 5 puan toplayan siyah-beyazlılar, ligde 16. sıraya gerilerken, idari anlamda da büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Başkan Fikret Orman'ın istifa kararı aldığını açıklamasının ardından yönetim kurulu olağanüstü toplanmıştı. Toplantıda Başkan Fikret Orman ve Yönetim istifa etmezken, 20 Ekim'de olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesine karar verilmişti. Alınan bu kararın ardından ise gözler, adaylıklarını açıklaması beklenen kişilere çevrildi. Ancak şu ana kadar herhangi bir isim, Beşiktaş başkanlığına aday olduğunu açıklamadı. Başkan Fikret Orman'ın da istifa etmemesi, tekrar aday olacağı yönünde yorumlara neden olurken, Orman'dan bu konuyla ilgili açıklama gelmedi. Takımın formsuz olması, yönetimde de yaşanan belirsizlik, siyah-beyazlı camiada büyük bir kriz doğurdu.

Avcı giderse!

Beşiktaş taraftarının dün oynanan Trabzonspor maçının ardından Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı istifaya davet etmesi sonrasında gözler yönetime çevrildi. Ancak alınan olağanüstü seçim kararı nedeniyle siyah-beyazlı takımda şu anda teknik direktör değişikliğine gitmek mümkün değil. Takımı toparlamak isteyen Abdullah Avcı da, futbolcuların 3 gün sonra oynanacak olan Wolverhampton maçına konsantre olmasını istiyor. Trabzonspor maçının ardından ara vermeden hazırlıklarına başlayacak olan Beşiktaş'ta, yönetimin bu periyotta nasıl bir hamle yapacağı merak konusu. Zira Abdullah Avcı bu dönemde ekibiyle birlikte istifa ederse, mevcut yönetim, takımın başına 20 Ekim'de gerçekleşecek seçime kadar herhangi bir teknik adam getirmeyi düşünmüyor.

İHA