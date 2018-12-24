Son 3 sezonda Şenol Güneş’in teknik direktörlüğünde üst üste şampiyonlukların yaşandığı bir takım haline dönüşen Beşiktaş, bu sezon bir türlü toparlanamadı ve ligin ilk devresini Kasımpaşa’ya 4-1 gibi farklı bir skorla yenilerek kapattı.

Bu skor Şenol Güneş döneminde siyah-beyazlı takımın en farklı mağlubiyeti yaşamasının yanı sıra, 4 sezon sonra sezonun ilk devresinin de liderin 9 puan gerisinde kapatılmasına da sebep oldu. Beşiktaş, en son Slaven Bilic’in ilk sezonunda ilk yarıyı liderin 9 puan gerisinde kapatmış ancak ligi 3. sırada bitirmişti. Teknik direktör Şenol Güneş ile 4. sezonunu geçiren Beşiktaş, Fikret Orman’ın başkanlığında da 7. sezonunu yaşıyor.

Samet Aybaba ile ‘Feda’ dönemini yaşayan, Slaven Bilic ile de liderin 9 puan gerisinde kalan Fikret Orman, başkanlığı boyunca takımın hiç bu kadar kötü olduğu bir dönem yaşamadı. 26 Temmuz’da UEFA Avrupa Ligi’ndeki B36 Torshavn maçı ile başlayan süreçte ligde 17, Avrupa’da elemeler ve gruplar ile birlikte 12, toplamda 29 resmi maça çıkan Beşiktaş, ligde sadece 7 galibiyet alabildi.

5 beraberliği 5 de mağlubiyeti bulunan siyah-beyazlılar ancak 26 puan topladı ve Samet Aybaba’lı ‘Feda’ döneminin bile gerisinde kaldı. Beşiktaş, Samet Aybaba döneminde ilk devreyi 30 puan ile 2. sırada bitirmişti.

Kaynak: Yeni Şafak