Süper Lig’in 28. haftasında Cumartesi günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, 1,5 saat sürdü. Isınma ve istasyon koşuları sonrası çeşitli pas, top kapma, dar alanda kontrol çalışması yapan Siyah- Beyazlılar, taktik program ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Antalya maçında özellikle şut anlamında oyuncularından memnun kalmaması sebebiyle özellikle bu konuda özel çalışma yaptırdığı öğrenildi.